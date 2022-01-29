Волгоградцы в соцсетях массово жалуются на огромные сосульки

Погода устроила такую красоту почти в каждом дворе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Невероятных размеров сосульки, свисающие с крыш жилых домов и подъездов уже два дня самая популярная тема в городских пабликах Волгограда. Жители города без устали выкладывают фото, как бы соревнуясь, чьи сосульки больше. Люди опасаются, что глыбы снега, которые из-за потепления стали тяжелыми и съезжают огромными массами с крыш жилых домов, и сосульки могут упасть им на голову. И хотя мэрия Волгограда заявила, что контролирует уборку, далеко не все управляющие компании реагируют.

На сосульки жалуются жители разных районов от Краснооктябрьского до Красноармейского. Почти все отмечают, что перед тем, как выложили фото в соцсети, оставляли заявку в свои УК. Но на них не реагируют. Соседям остается предупреждать друга об опасности и ждать, когда все растает.

В мэрии напоминают, что сбивать сосульки – обязанность сотрудников УК и ТСЖ. Специалисты районных администраций лишь контролируют работу и могут направить уведомление в управляющие организации с требованием привести территорию в порядок в течение суток.