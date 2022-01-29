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Происшествия29 января 2022 11:17

Женщина на «Санта Фе» устроила смертельную аварию в Волгоградской области

Еще одна автолюбительница за рулем такси врезалась в отбойник в аэропорту
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Водитель "Рено", в который врезалась автолюбительница на внедорожнике, скончался на месте.

Водитель "Рено", в который врезалась автолюбительница на внедорожнике, скончался на месте.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Две серьезные аварии устроили водители-женщины 28 января в Волгоградской области. Смертельное ДТП произошло в Новониколаевском районе в половине десятого утра в пятницу. Там 40-летняя автолюбительница выехала на встречку на дороге, ведущей из хутора Алексиковского в Урюпинск. Внедорожник лоб в лоб столкнулся со встречным «Рено», которым управлял 50 летний мужчина. К несчастью, он погиб на месте.

Сама водитель «Санта Фе» тоже получила травмы. В больнице оказалась и ее пассажирка, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одна авария с участием женщины за рулем случилась в этот же день в 16.35 в поселке Аэропорт. 42-летняя автолюбительница на автомобиле такси везла пассажирку, когда не справилась с управлением и врезалась в металлический отбойник, разделяющий полосы магистрали. 28-летняя девушка – пассажир «Киа Рио» - попала в больницу травмами.

Женщина за рулем такси налетела на отбойник.

Женщина за рулем такси налетела на отбойник.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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