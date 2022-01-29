В Волгоградской области в 2021 году умерли 108 младенцев

В Волгограде упала рождаемость и выросла смертность, причем и среди детей первого года жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат подвел очередные итоги наблюдений за естественным движением населения нашей страны. Опубликованы данные по регионам РФ, в которых сравнили рождаемость и смертность, количество браков и разводов. Выводы статистиков неутешительные. В Волгоградской области снова уменьшилась рождаемость, увеличилась смертность. В том числе детей первого года жизни. В 2021 году умерли 108 детей до года. В 2020 цифра была меньше на 13% - тогда умерли 95 малышей. В декабре 2021 года умерли 7 младенцев.

Вместе с тем волгоградские власти уверяют, что сделали очень много для снижения младенческой смертности, и по сравнению с 2013 годом она снизилась в 2 раза. В регионе развивают неонатальную службу, постоянно дооснащая перинатальные центры и роддома современным оборудованием, в том числе и для диагностики будущих мам. Также власти занялись обновлением женских консультаций и созданием центров отцовства. 2021 году в волгоградском регионе родился 19 981 малыш, в том числе 215 двоен, 2 тройни и 1 четверня.

В целом за 2021 год в Волгоградской области умерло 46 тысяч 629 человек ( за 2020 год – 39 тысяч 114 человек). При этом родились всего 19555 детей. Естественная убыль населения составила 27074 человека. Браков волгоградцы заключили на 15% больше, чем в предыдущем году, и на столько же увеличилось число разводов.