«Ситиматик-Волгоград» прокомментировал сюжет «Первого канала»

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ситиматик-Волгоград» считает необходимым пояснить недостоверные факты, изложенные в сюжете «Первого канала» от 28 января.

Стоит отметить, что все обвинения в адрес регоператора неактуальны, по ряду вопросов ситуация была решена еще более полугода назад, по ряду других заявлений – ООО «Ситиматик-Волгоград» давал пояснения еще в начале 2022 года.

Относительно упомянутого в сюжете заявления Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям о якобы умышленном искажении компанией объемов образующегося количества ТКО с целью последующего завышения тарифа, ООО «Ситиматик-Волгоград» заявляло и ранее: за все время предоставления статистической отчетности в уполномоченные органы, компания ни разу не допускала искажения или сокрытия данных. Подробнее с позицией ООО «Ситиматик-Волгоград» можно ознакомится по ссылке.

Относительно заявления Алексея Маштакова о том, что он и его соседи пользуются услугами сторонней организации для вывоза ТКО, считаем необходимым пояснить: статусом регионального оператора на территории Волгоградской области обладает исключительно ООО «Ситиматик-Волгоград». Таким образом, вывоз отходов другими компаниями не только не возможен, но и является прямым правонарушением федерального законодательства в сфере обращения с ТКО. Жители должны складировать ТКО исключительно в установленных местах накопления, обозначенных в утвержденной территориальной схеме по обращению с отходами. Регоператор осуществляет вывоз ТКО из этих мест накопления, обязанность по созданию и содержанию которых возложена на органы местного самоуправления.

Относительно проверки деятельности «Ситиматик-Волгоград» прокуратурой Клетского района регоператор пояснял ранее: некорректное начисление платы в ряде случаев (по умершим собственникам, по несуществующему адресу) было вызвано неактуальными данными. Формирование платежного документа за услугу производится на основании данных (количество проживающих), которые регоператор получает либо из открытых источников (однако, к сожалению, этот вариант не всегда рабочий, поскольку информация, в частности, в ЕГРПН обновляется со значительными задержками), либо от самого потребителя (и в этом случае данные более достоверны). По всем подтвержденным случаям некорректного начисления платы в Клетском районе регоператором был сделан перерасчет. Мы приносим еще раз извинения за доставленные неудобства.

В сюжете также упоминается заявление главы Перекопского сельского поселения Клетского района Сергея Кудрина, который сообщает о неоднократной передаче в адрес «Ситиматик-Волгоград» неких списков с уточнениями данных плательщиков. Со всей достоверностью сообщаем: подобных списков компания не получала.

Со своей стороны регоператор стремится постоянно актуализировать базу данных, однако осуществить эту работу в полной мере невозможно без помощи потребителей. В связи с этим, ООО «Ситиматик-Волгоград» в очередной раз обращается с просьбой к жителям Волгоградской области своевременно актуализировать сведения, указанные в лицевых счетах.

Для удобства потребителей сделать это можно несколькими способами

- через форму обратной связи на сайте компании

- по электронной почте info.vlg@citymatic.ru;

- на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» ;

- в области – в местных отделениях МФЦ.

Заявление и копии подтверждающих документов можно выслать почтой

В завершение подчеркнем еще раз, что ООО «Ситиматик-Волгоград» придерживается максимально открытой позиции и всегда готов ответить на вопросы, связанные со своей деятельностью.