С улиц Волгограда тоннами вывозят снег, но машины все равно застревают в сугробах

Дорожники действительно вывозят снег за город, но его еще слишком много. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За последнюю ночь дорожные службы Волгограда вывезли более трех тысяч снежных масс с городских улиц, сообщает мэрия. Правда, водители этого почти не заметили. Весь вечер пятницы и утро субботы волгоградские автомобилисты и пассажиры такси жалуются, что им приходится по нескольку раз за поездку выталкивать машины из сугробов. Местные проезды завалены снегом буквально во всех районах Волгограда. Хотя обильные снегопады закончились, расчистить город от снега дорожники не могут до сих пор.

Кроме того, городские власти отчитались, что высыпали еще 850 тонн песко-соляной смеси на дороги, в дневные часы уборка снега и обработка основных и второстепенных магистралей от гололеда продолжится. Волгоградцев просят не мешать работе снегоуборочных машин – не оставлять припаркованные вдоль дорог автомобили.