На трассе Волгоград-Сызрань парень на «Опеле» столкнул в кювет фуру

В ДТП пострадал молодой водитель "Опеля". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Серьезное столкновение произошло в пятницу днем, 28 января, на саратовской трассе в Дубовском районе. 23-летний молодой человек на «Опеле Корса» не выдержал боковой интервал и задел встречный грузовик «ДАФ» на 622 километре федеральной трассы Сызрань – Саратов - Волгоград. В результате столкновения огромная фура слетела с дороги в кювет, несколько раз перевернувшись. Машина получила серьезные повреждения, о травмах водителя грузовика не сообщается. Виновнику аварии тоже досталось. У «Опеля» смят весь бок, молодой человек обратился за помощью в больницу.

Фура упала в кювет и получила серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одно страшное ДТП случилась в пятницу в Новониколаевском районе Волгоградской области. 40-летняя женщина на внедорожнике «Хендэ Санта Фе» не справилась с управлением на трассе Урюпинск – Алексиковский. На 13 километре дороги, направляясь в сторону Урюпинска, он врезалась во встречный «Рено Логан». Второй иномаркой управлял 50-летний мужчина, он скончался на месте ДТП. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, женщина – водитель «Санта Фе» и ее пассажирка получили травмы, их доставили в больницу.