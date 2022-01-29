975 жителей Волгоградской области умерли от коронавируса в декабре 2021 года - Росстат

В декабре в волгоградских госпиталях умерло в 2 раза меньше людей, чем месяцем ранее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Росстат опубликовал свежие данные исследования естественного движения населения в стране в разрезе субъектов. Появились последние цифры за декабрь 2021 года. Статистики посчитали рождаемость и смертность, в том числе младенческую, браки и разводы. Отдельно дали официальную статистику смертности от коронавиурса. В Волгоградской области в декабре 2021 коронавирус стал основной причиной смерти у 975 умерших. Это в 5,5 раза больше, чем в декабре 2020 года.

У 900 человек из 975 коронавирус был подтвержден. Еще у 75 был отрицательный ПЦР-тест, при этом клиническая картина заболевания позволила врачам поставить диагноз COVID-19. Еще 14 человек скончались от других заболеваний, при этом они были ранее заражены коронавирусом и он в той или иной степени повлиял на тяжесть их основного заболевания и приблизил к смерти.

Если посмотреть динамику смертности за весь прошлый год, то ноябрь стал рекордным по количеству смертей. В ноябре ковид забрал 2083 жизни в Волгоградской области. В декабре умерло в 2 раза меньше людей.

ЧИСЛО УМЕРШИХ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

(2021 год, Волгоградская область)

Декабрь - 975

Ноябрь - 2083

Октябрь - 1680

Сентябрь - 1195

Август - 976

Июль - 567

Июнь - 246

Май – 194

Апрель – 200

Март – 181

Февраль - 126

Январь - 107