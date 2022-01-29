975 жителей Волгоградской области умерли от коронавируса в декабре 2021 года - Росстат

В декабре в волгоградских госпиталях умерло в 2 раза меньше людей, чем месяцем ранее.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Росстат опубликовал свежие данные исследования естественного движения населения в стране в разрезе субъектов. Появились последние цифры за декабрь 2021 года. Статистики посчитали рождаемость и смертность, в том числе младенческую, браки и разводы. Отдельно дали официальную статистику смертности от коронавиурса. В Волгоградской области в декабре 2021 коронавирус стал основной причиной смерти у 975 умерших. Это в 5,5 раза больше, чем в декабре 2020 года.
У 900 человек из 975 коронавирус был подтвержден. Еще у 75 был отрицательный ПЦР-тест, при этом клиническая картина заболевания позволила врачам поставить диагноз COVID-19. Еще 14 человек скончались от других заболеваний, при этом они были ранее заражены коронавирусом и он в той или иной степени повлиял на тяжесть их основного заболевания и приблизил к смерти.
Если посмотреть динамику смертности за весь прошлый год, то ноябрь стал рекордным по количеству смертей. В ноябре ковид забрал 2083 жизни в Волгоградской области. В декабре умерло в 2 раза меньше людей.
ЧИСЛО УМЕРШИХ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(2021 год, Волгоградская область)
Декабрь - 975
Ноябрь - 2083
Октябрь - 1680
Сентябрь - 1195
Август - 976
Июль - 567
Июнь - 246
Май – 194
Апрель – 200
Март – 181
Февраль - 126
Январь - 107