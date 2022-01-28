Осторожно, могут подкатить: на тюбинг-склоне в ЦПКиО поставили предупредительные таблички

Фото предоставлено каналом ТНТ.

Волгоградцы заметили необычные таблички в разных местах города. На тюбинг-склоне в ЦПКиО появился указатель «Осторожно, могут подкатить». Действительно, на горке нужно быть очень осторожным, потому что далеко не все посетители ведут себя культурно. Есть и такие, кто может подкатить к вам на плюшке так, что уйдете в синяках. Но здесь не об этом. Как раз эти таблички намекают на романтическое знакомство, которое может случиться с вами в зонах зимних развлечений.

Указатели «Не превышаем скорость. Теплее не станет» и «Оставьте бортики тем, кто тут впервые» установили в районе катка. Также волгоградцы фотографируются с необычными табличками на набережной и других местах, назначают под ними свидания. Эти и другие знаки появились не для предостережения посетителей, а в поддержку нового сезона сериала «Девушки с Макаровым» на ТНТ. В многосерийном фильме играют Павел Майков, Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская, Наталья Бардо и Никита Тарасов. Он стартует 31 января.