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Общество28 января 2022 14:12

Около 40% жителей Волгоградской области платят за ПЦР-тесты

Снизить цену на исследования на коронавирус предложили в Народном фронте
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы платят за тест на ковид до 2 тысяч рублей.

Волгоградцы платят за тест на ковид до 2 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным проведенного в регионе опроса, более 60% волгоградцев делают ПЦР-тест бесплатно, остальные платят за исследование мазка на коронавирус до 2 тысяч рублей. 4,8% опрошенных пожаловались на его высокую стоимость. Тестирование на COVID-19 должно быть доступно каждому жителю, поэтому Народный фронт выступил с инициативой снизить цену на ПЦР-тесты, сообщили в региональном штабе.

- В условиях пандемии, на мой взгляд, регулирование цен на ПЦР-диагностику было бы не лишним, – рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Волгоградской области Владимир Шкарин.

При этом 4% респондентов в Волгоградской области заплатили за ПЦР-тест менее тысячи рублей, 10% отдали за исследование от 1 до 1,5 тысячи рублей, а 15% - до 2 тысяч рублей. Есть регионы, где за тестирование приходится отдавать 2,5 тысячи. В условиях вспышки ковида с приходом омикрон-штамма, стоимость услуги может вырасти. В итоге еще больше людей отправится делать тест в госполиклиники, которые уже сейчас едва справляются с нагрузкой.

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