В выходные в Волгограде при плюсовой температуре пойдет снег с дождем

В выходные в Волгограде будет мокрый снег и снег с дождем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую порцию снега обещают синоптики волгоградцам в ближайшие выходные. При этом осадки могут начать таять из-за повышения температуры до плюсовых отметок. 29 января в Волгограде и области небольшой умеренный снег и снег с дождем. Местами ляжет туман, будут гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом «КП-Волгоград» рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Юго-западный ветер подует с порывами 14-19 м/с по области и 9-14 м/с в Волгограде.

В ночь на субботу температура воздуха по области опустится до -9...-14º, при прояснении до -14...-19º, завтра днем -3...+2º. В Волгограде ночью -13...-15º, днем 0...+2º.

В воскресенье на территории Волгоградской области ожидается мокрый снег от небольшого до умеренного. Юго-западный ветер будет дуть с порывами 13-18 м/с. В районах региона в ночь на воскресенье -1...-6º, 30 января днем -4...+1º. В областном центре в ночные часы температура воздуха составит -1...-3º, днем около 0º.