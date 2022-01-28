В Волгоградской области с подрядчика взыскали более 38 миллионов незаконного аванса

Суд признал допсоглашение недействительным. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Администрация города Михайловки выплатила подрядчику за строительство детского сада не предусмотренный контрактом аванс. По иску прокуратуры бюджет через суд вернул более 38 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- Арбитражный суд Волгоградской области обязал подрядчика возвратить администрации излишне уплаченный аванс в сумме порядка 37 миллионов рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1,5 миллиона рублей. Судебное решение фактически исполнено, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как показала проверка прокуратуры, по контракту 2020 года подрядчику строительства детского сада на улице Республиканской полагался аванс в размере 1% - около 1,8 миллиона рублей. Но спустя месяц по дополнительному соглашению размер его вырос до 28% от цены контракта, что законодательством не допускается. В итоге документ признали недействительным (ничтожным).