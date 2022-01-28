За сутки волгоградские врачи посетили 3,5 тысячи пациентов на дому

Волгоградские врачи за сутки посетили 3,5 тысячи пациентов на дому Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлые сутки в Волгоградской области более семи тысяч жителей обратились в поликлиники. Порядка 3,5 тысяч пациентов были осмотрены выездными бригадами врачей на дому – это рекордный показатель для региона. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, у большинства больных были температура и явные симптомы ОРВИ, гриппа или коронавируса. Остальных пациентов приняли терапевты на участках.

- За неделю количество первичных обращений в поликлиники выросло в 2 раза. Так, еще 20 января было порядка 4,4 тысячи случаев. При этом на дому осмотрено около двух тысяч, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, накануне на брифинге облздрава волгоградцев попросили отказаться от посещения поликлиник, чтобы уменьшить в них очереди, а вызывать врачей на дом по телефонам медучреждений. Также обращения жителей региона с симптомами различных заболеваний принимает колл-центр службы «122». Для обработки звонков привлекаются дополнительные сотрудники.

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