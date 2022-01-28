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Общество28 января 2022 12:53

В Волгоградской области на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью закрыли 91 школу

Закрыли отдельные группы в 147 детсадах региона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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28 января на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью закрыли 91 школу

28 января на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью закрыли 91 школу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области становится тревожнее: сезонными вирусами заболевает все больше детей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального комитета образования, 28 января на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью закрыли 91 школу (76 и 15 соответственно). На дистанционное обучение отправляют отдельные классы. По ОРВИ – в 115 школах, по COVID-19 – в 167 образовательных учреждениях. Болезни не обошли стороной и дошкольные коллективы. Малышей отдельных групп 147 детских садов также отправили на карантин.

- С целью предупреждения роста заболеваемости среди студентов частично переведены 20 колледжей и в одном колледже полностью — в Дубовском зооветеринарном колледже, - отметили в профильном ведомстве.

Напомним, сегодня коронавирус диагностировали у 825 волгоградцев. Сотни человек регулярно обращаются в медучреждения с симптомами ОРВИ. Жителей региона настоятельно просят прививаться и соблюдать требования Роспотребнадзора.

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