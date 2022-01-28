Омбудсмен вмешался в ситуацию с закрытием маршрута №544 под Волгоградом

Жители поселков оказались отрезанными от райцентра. Фото: АВ

Жители нескольких поселков Городищенского района Волгоградской области лишились автобуса, который позволял им добраться до райцентра и областного центра. В январе в хутор Песковатка перестал ходить маршрут №544т. Об отмене автобуса из-за низкого пассажиропотока 25 января получили уведомление от директора ООО «АТП Волжский» главы Песковатского и Вертячинского сельских поселений. Сейчас в ситуации разбираются облкомдортранс, надзорные органы и уполномоченный по правам человека, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

- Уполномоченным по правам человека, организована проверка совместно с надзорными органами, - рассказали в пресс-службе.

Жители поселков, оказавшиеся отрезанными от «большой земли», считают это нарушением социальных прав. Многие не смогут поехать к врачу, добираться на работу и учебу. Перевозчик же объясняет свое решение уменьшением пассажиропотока после введения с 2020 года ограничительных антиковидных мер, а также из-за нелегалов, которые перевозят жителей на личном транспорте. Плюс к этому главы поселковых администраций не желают чистить от снега дороги.