В Волгоградской области вновь подорожал бензин

Инфографика Волгоградстата.

Волгоградцы уже привыкли, что цена на продукты растут как на дрожжах. Это касается и топлива. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на данные Волгоградстата, практически все виды марок снова подрожали.

Специалисты опубликовали актуальные цены на 21 января 2022 года. Так, бензин марки АИ-92 (АИ-93 и другие) стал дороже сразу на 1,08% и обходится автомобилистам минимум в 48,09 рублей. Дизельное топливо подскочило почти на 0,5% и средняя стоимость за литр - 53,07 рубля. АИ-98 вырос на 0,3% и сейчас водители платят на заправке 57,45 рублей за литр. Подешевел бензин марки АИ-95, но всего лишь на 0,02% - до 53,2 рублей.

Отметим, что последняя актуализация цен была 10 января. Две недели назад сразу подорожали все виды топлива.