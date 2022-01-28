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Общество28 января 2022 12:43

В Волгоградской области вновь подорожал бензин

Волгоградстат отчитался о ценах на 21 января 2022 года
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Инфографика Волгоградстата.

Инфографика Волгоградстата.

Волгоградцы уже привыкли, что цена на продукты растут как на дрожжах. Это касается и топлива. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на данные Волгоградстата, практически все виды марок снова подрожали.

Специалисты опубликовали актуальные цены на 21 января 2022 года. Так, бензин марки АИ-92 (АИ-93 и другие) стал дороже сразу на 1,08% и обходится автомобилистам минимум в 48,09 рублей. Дизельное топливо подскочило почти на 0,5% и средняя стоимость за литр - 53,07 рубля. АИ-98 вырос на 0,3% и сейчас водители платят на заправке 57,45 рублей за литр. Подешевел бензин марки АИ-95, но всего лишь на 0,02% - до 53,2 рублей.

Отметим, что последняя актуализация цен была 10 января. Две недели назад сразу подорожали все виды топлива.

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