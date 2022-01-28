В Волгоградской области подорожали фрукты, овощи, гречка

Картофель в среднем стоит 45 рублей 54 копейки Фото: Мария ЛЕНЦ

Цены на продукты в магазинах и на рынках постоянно меняются, причем в основном сторону увеличения. Очередная неделя в Волгоградской области принесла новое подорожание продуктов. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата, с 14 по 21 января увеличились ценники на многие овощи и фрукты. На 5,61% выросла стоимость на свеклу (средняя цена 46,32 рубля), на 2,55% - на морковь (36,56 рубля), на 1,04% - на картофель (45,54 рубля), на 1% - на помидоры. Яблоки подорожали на 4,05%, бананы, - на 2,19%. На 1,57% увеличились цены на гречку, на 1,46% - на сосиски.

Также на прошлой неделе на некоторые продукты цены снизились. На 1,24% подешевели куры охлажденные, на 2,03% - яйца куриные, на 1,97% - творог, на 2,27% - чай. Стал выгоднее на 2,27% рис.