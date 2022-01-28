До 13 тысяч ПЦР-тестов на ковид могут делать в Волгоградской области

Новая лаборатория - одна из самых мощных в регионе. Фото: АВО

В Волгоградской области открылась новая ПЦР-лаборатория, одна из самых мощных в регионе. На базе Михайловской ЦРБ смогут делать до 1200 ПЦР-тестов на ковид в сутки. Общая мощность волгоградских лабораторий достигла 13 тысяч исследований в сутки, сообщили в облздраве.

- Новая ПЦР-лаборатория стала 16-й подобной площадкой в регионе. Теперь общая суточная мощность превышает 13 тысяч исследований в сутки. Кроме того, на амбулаторном уровне проводится экспресс-тестирование пациентов по показаниям, - рассказали в региональном комитете здравоохранения.

Для новой лаборатории закупили более 50 единиц оборудования, обучили сотрудников. Обслуживать лаборатория Михайловской ЦРБ будет все северные районы региона. Теперь ПЦР-тесты на коронавирус оттуда не придется везти в Волгоград и Волжский, доставка анализов пойдет быстрее и обойдется дешевле.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Волгоградской области сделали почти 3.2 миллиона ПЦР-тестов на коронавирус. Сейчас ежедневный прирост заболевших вырос в три раза и превышает 800 человек. В поликлиниках за счет студентов и ординаторов усилен кадровый состав, организуют выездные бригады, продляют время приема и практикуют дистанционную работу. Тем временем, работодателям рекомендуют предоставлять заболевшим сотрудникам три оплачиваемых выходных без больничного листа.