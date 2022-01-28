В Волгограде коммунальщики убирают огромные сосульки с крыш домов

Вот такую наледь убрали на улице 51 Гвардейской. Фото: администрация Волгограда.

В последнее время волгоградцы жалуются на огромные сосульки, свисающие с крыш многоэтажек практически всех домов города-героя. Наледь на крышах – явление распространенное в такое время года. И опасное. Сегодня коммунальщики отчитались – наледь снимают. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии. Так, 28 января сбили сосульки по улицам 51-й Гвардейской (дома №8 и №39).

- Во всех районах Волгограда активно устраняют образовавшуюся наледь на кровле жилых зданий. Работы проводятся сотрудниками УК и ТСЖ, в чьи обязанности входит обслуживание общедомового имущества, - прокомментировали в мэрии.

Администрации районов контролируют работу УК и ТСЖ. В случае игнорирования проблемы в конкретных домах коммунальщикам отправляют уведомления. В таком случае убрать сосульки нужно за сутки.

Горожанам лучше не оставлять машины под такими глыбами льда, да и проходя мимо домов лишний раз убедиться, что над головой нет опасности.