Фельдмаршала Паулюса снова пленят пять раз в Волгограде

Паулюса берут в плен уже 17-й год подряд. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне 79-летия Сталинградской Победы в Волгограде снова возьмут в плен штаб 6-й полевой немецкой армии и ее командующего генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Традиционную реконструкцию важнейшего события битвы на Волге пять раз покажут в музее «Память» 31 января 2022 года, сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Покажут реконструкцию исторических событий в том самом месте, где они произошли 31 января 1943 года, - в подвале сталинградского центрального универмага, который сейчас превратили в музей. Так как помещение небольшое, для жителей и гостей Волгограда реконструкцию повторят пять раз. Начало 31 января 2022 в 11, 12, 13, 14 и 15 часов. Посмотреть ее можно будет с соблюдением антикоронавирусных мер при покупке входного билета, который можно оплатить Пушкинской картой.

Кроме того, 2 февраля 2022 в музее «Память» при поддержке Волгоградского регионального отделения РВИО откроется фотодокументальная выставка «Рассекреченные архивы». В экспозиции - уникальные фотографии и документы из архива регионального УФСБ, которые расскажут о реальном положении окруженной под Сталинградом 6-й полевой немецкой армии, военнопленных и местных жителей.

Учтите, если в Волгоградской области решат ужесточить ковид-ограничения, то реконструкция может быть отменена, а все мероприятия можно будет увидеть только онлайн.