В аэропорту Волгограда прокомментировали переустройство терминала в склад с хранением тел

В волгоградском аэропорту выросли пассажиропоток и число грузоперевозок, поэтому необходим новый склад Фото: Екатерина СИМОХИНА

Терминал «А» аэропорта Волгограда будет перестроен в коммерческий склад. Для этого был объявлен электронный аукцион для выбора подрядчика. После проведения работ склад будет предназначен для получения и отправки грузов различных типов. Планируется оборудование помещения и для тел умерших. В пресс-службе международного аэропорта Волгограда прокомментировали, с чем это связано.

- Авиаперевозки в данном случае являются приоритетным транспортом по вполне очевидным причинам, среди которых немаловажной является скорость доставки. За 12 месяцев прошлого года всего через аэропорт Волгограда было перевезено 89 грузов такой категории, - отметили в аэропорту.

Появление нового коммерческого склада необходимо увеличением пропускной способностью грузов и почты, проходящей через волгоградскую воздушную гавань. В 2021 году были открыты новые направления, вырос из-за чего вырос не только пассажиропоток.

- Есть объективная необходимость переустройства терминала А в современный коммерческий склад, который позволит не только нашим партнерам грузовым компаниям, но и жителям города пользоваться услугами грузоперевозок международного аэропорта Волгограда, - добавили в волгоградском аэропорту.

Начальная цена контракта переоборудования терминала А в склад на аукционе составляет 15 миллионов 180 тысяч рублей.

Добавим, утром 28 января в воздушной гавани из-за тумана задержались ряд рейсов.