Под Волгоградом в строительном вагончике пенсионер жестоко зарезал знакомого

Волгоградский следком возбудил уголовное дело. Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Волгоградский следком возбудил уголовное дело в отношении 65-летнего жителя поселка Ерзовка Городищенского района: мужчина с особой жестокостью убил своего приятеля. Преступление произошло 27 января в строительном вагончике. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, подозреваемый вместе с погибшим распивали спиртное и поругались. Закончилось поножовщиной: на жертве нашли не менее восьми ранений.

- При этом, осознав, что он совершил убийство, подозреваемый самостоятельно позвонил в правоохранительные органы и сознался в преступлении, после чего был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции. – уточнили в ведомстве.

Мужчине грозит приличный срок. Сейчас он рассказывает обстоятельства преступления, ведется расследование.