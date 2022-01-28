В аэропорту Волгограда из-за погоды задерживаются рейсы

В пятницу в районе аэропорта лег густой туман. Фото: Международный аэропорт Волгоград.

В аэропорту Волгограда утром 28 января массово задерживаются рейсы. В город опаздывают 5 самолетов, также откладываются вылеты. Всего время прибытия и отправления изменилось у семи рейсов. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, позднее прибытие рейсов авиакомпаний «Азимут» и «Utair» ожидается из-за тумана, видимость составляет 200 метров.

В 8.40 в Волгоград должен был прилететь борт авиакомпании «Utair» из Сочи, теперь его ждут в 12.35. Самолет этого же перевозчика из Астрахани по расписанию пребывает в 13.00. Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани, он опоздает всего на 20 минут. Задерживаются самолеты авиакомпании «Азимут». Из Минеральных Вод рейс должен был приземлиться в 9.05, теперь его ожидают в 11.35. Время прибытия самолета из Ростова-на-Дону с 9.45 перенеслось на 11.30. Также ожидается задержка самолета из Нижнего Новгорода, он прилетит в 15.55, а не в 14.05.

Изменилось и время вылета из аэропорта Волгограда двух рейсов «Азимута». Вместо 10.00 в 12.10 отправится борт в Нижний Новгород. В Минеральные Воды вылет перенесся с 14.55 на 16.30. Остальные рейсы 28 января осуществляются по расписанию.