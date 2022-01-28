Экс-руководитель комитета ЖКХ возглавил облкомприроды Волгоградской области

Алексей Сивокоз последние 15 лет работал в сфере ЖКХ. Фото: облкомприроды.

Алексей Сивокоз в администрации Волгоградской области персона не новая. В декабре 2021 года с поста главы комитета ЖКХ и благоустройства чиновника перевели на такую же руководящую должность, только теперь он будет заниматься вопросами экологии. 28 января Алексей Сивокоз избавился от приставки врио и официально приступил к обязанностям главы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Сфера эта для Сивокоза немного новая: последние 15 лет чиновник занимался вопросами ЖКХ. На пост главы комитета ЖКХ он в свое время перешел из инспекции госжилнадзора, где тоже работал на должности руководителя. В списке его мест работы также значится департамент ЖКХ и ТЭК мэрии Волгограда, муниципальное унитарное предприятие и т.д.

Надо отметить, что образование чиновник получил по тому профилю, по которому ему теперь придется работать – в Южно-Российском государственном техническом университете он защищал диплом по специальности «Комплексное использование и охрана водных ресурсов».