В Волгограде после жалоб покупателей закрыли продуктовый магазин

Роспотребнадзор во время проверки выявил многочисленные нарушения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде после жалоб покупателей на месяц пришлось закрыть продуктовый магазин. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провело проверку деятельности ИП Чубановой Т.М., которая реализует свою продукцию в магазине «Продукты» на улице Петропавловской, 87а/1 в Красноармейском районе. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В магазине нарушена планировка производственных помещений, в которых изготавливались кулинарные изделия. Технологические процессы не отвечали последовательности и поточности. Кулинарная продукция изготавливалась в подсобке, в складском помещении выявили антисанитарное состояние. По решению Красноармейского суда ИП Чубанова Т.М. привлекли к административной ответственности в виде приостановления деятельности в магазине «Продукты» на 30 суток. Постановление вступило в силу.