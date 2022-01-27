Популярные комики подарят волгоградскому врачу из «красной зоны» путевку в Кисловодск

Имя победительницы назвал Азамат Мусагалиев Фото: Евгения ГУСЕВА

Популярные российские комики, которые создали телеграм-канал «Круги на полях», подарят волгоградскому врачу из «красной зоны» ковидного госпиталя путевку в Кисловодск. Вечером 26 января шоумены решили провести конкурс, в которых попросили своих подписчиков написать о своих мечтах. В итоге выбор пал на медика из Волгограда. Историю победительницы прочитал бывший участник КВН, ведущий и юморист Азамат Мусагалиев.

- Я работаю в «красной зоне» уже 2 года. Я не была в отпуске 2 года. Очень устала, моя голова от ужасов работы вся поседела. Я постарела лет на 10. Каждая спасенная жизнь дается с огромным трудом. Я очень мечтаю хоть на 3 дня съездить в Кисловодск, просто отдохнуть и восстановить свои силы. Исполните, пожалуйста, мою мечту, чтобы я отдохнувшая смогла дальше спасать людей, - говорилось в сообщении волгоградского врача, которое прочитал Азамат Мусагалиев в телеграм-канале.

Участники телеграм-канала «Круги на полях», который создали российские комики, решили, что оплатят перелеты и недельное проживание в Кисловодске. Известно, что медика зовут Наталья.

- Ваша мечта сбудется. И даже больше, чем вы мечтали, - обратился к победительнице телеведущий и юморист Гарик Харламов.

Победительница розыгрыша поделилась впечатлениями от победы и поблагодарила комиков за путевку.

- Не могу поверить, что выиграла приз, потому что я в жизни никогда ничего не выигрывала. Видимо, мечта об отдыхе в Кисловодске была настолько сильной, что чудо свершилось, - рассказала Наталья.