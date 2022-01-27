В Волгограде четыре месяца ищут 19-летнего парня

Полиция Волгограда просит жителей города-героя и области помочь с поисками 19-летнего Николая Кузнецова. 1 октября 2021 года молодой человек, проживающий на улице Ивановская, вышел из дома и не вернулся. С тех пор о Николае ничего неизвестно. Родственники обратились в правоохранительные органы. Пока поиски не принесли результатов.

Николая ищут четыре месяца Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На вид ему 17-18 лет, худощавого телосложения, рост 170- 172 см, цвет волос темно-русый, глаза голубые, может носить очки для зрения. Был одет в матерчатую куртку ниже пояса «парка» оранжевого цвета, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД.

Сообщить любую информацию о возможном местонахождении Николая Кузнецова необходимо по номерам: в дежурную часть (8 (8442) 93-01-11 или 02), оперативным сотрудникам (+79176445988 и +79177222400).