От коронавируса в Волгоградской области умер 20-летний парень

За сутки от коронавируса умерли 13 волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области от коронавируса 27 января скончались 13 человек. Жертвами ковида стали семеро мужчин и 6 женщин. Самому молодому погибшему было всего 20 лет. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, у парня было хроническое заболевание эндокринной системы. Из-за его обострения молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время обследования у пациента выявили коронавирус.

- Был переведен в инфекционный стационар. Несмотря на проводимое лечение пациента спасти не удалось, - сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки от ковида в регионе скончались мужчины от 46 до 83 лет и женщины от 60 до 87 лет. Шестеро погибших проживали в Волгограде, 2 человека скончались из Светлоярского района, по одному пациенту умерли из Волжского, Еланского, Калачевского, Октябрьского, Урюпинского районов.

Всего за пандемию жертвами COVID-19 стали 5953 человека.