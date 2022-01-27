В Волгоградской области от коронавируса привили около сотни подростков

В Волгоградской области от ковида привили 88 подростков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области 26 января началась вакцинация подростков от коронавируса. Прививку препараторм «Спутник М» сделали 88 детей от 12 до 17 лет, об этом на брифинге оперативного штаба сообщил зампредседателя облздрава Николай Алимов. Всего в регионе привились от ковида 1 470 993 жителя.

Отметим, для вакцинации подростков в Волгоградскую область поступили 1440 комплектов «Спутника М». Прививают детей в шести поликлиниках Волгограда, Камышина, Волжского. Чтобы сделать прививку, необходимо добровольное согласие одного из родителей или опекунов школьников до 15 лет. Подростки более старшего возраста смогут подписать согласие сами.

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