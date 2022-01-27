«Ситиматик-Волгоград» назвал лучшие муниципалитеты по оплате услуги вывоза отходов за 2021 год

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Волгоградский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» составил рейтинг ответственных плательщиков среди муниципальных районов Волгоградской области. В топ-5 вошли: Алексеевский и Городищенский районы, города Михайловка, Камышин и Урюпинск.

Сотрудниками регоператора были проанализированы данные по собираемости платежей от населения за услугу вывоза коммунальных отходов за предыдущий, 2021 год. Лидер рейтинга Алексеевский район показал стопроцентный уровень собираемости. Далее следуют города Михайловка и Камышин с 97% сбора, Урюпинск и Городищенский район показали по 95 % сборов оплаты за услугу.

На распределение мест в неформальном рейтинге собираемости платежей за коммунальную услугу «Обращение с отходами» во многом влияет накопленная дебиторская задолженность населения. Несмотря на количество добросовестных плательщиков среди жителей региона в целом, на январь текущего года задолженность населения перед региональным оператором составляет порядка 1 млрд. рублей.

Региональный оператор напоминает, что согласно Жилищному кодексу РФ, коммунальная услуга «Обращение с ТКО» является обязательной к оплате строго до 10 числа каждого месяца. «Ситиматик-Волгоград» рекомендует не нарушать срок оплаты, не накапливать задолженность, так как это ведет к начислению пени, обращению в суд, запрету на выезд за границу, совершение любых сделок с недвижимостью, и даже аресту имущества и счетов.

Задать вопросы по оказанию и оплате услуги «Обращение с ТКО» можно по номерам колл-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00.

Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.