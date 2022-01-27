В Волгоградской области следователи проводят проверку сообщений о выделении сиротам квартир с плесенью

Следователи установят лиц, ответственных за выделение непригодных для жилья квартир Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Урюпинске детям-сиротам выделили квартиры, которые за несколько месяцев стали непригодными для жизни. В ситуации разбираются следователи после появившихся сообщений о нарушении прав, организована доследственная проверка. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, сейчас квартиры покрылись плесенью, у них протекла крыша, разрушается фундамент.

По договору между чиновниками и сиротами, ремонт за свой счет должны выполнять обездоленные люди. После доследственной проверки будут установлены все обстоятельства и лица, которые допустили нарушения прав детей-сирота. Будет принято процессуальное решение.