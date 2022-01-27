В Волгоградской области на карантин по ОРВИ и COVID-19 закрыли 83 школы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области резко увеличивается количество заболевших коронавирусом. Из-за вспышек в детских коллективах учеников и дошколят отправляют по домам.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального комитета образования, 27 января на карантин по COVID-19 полностью закрыли 14 школ (5 в Волгограде, 5 в Волжском, по одной – в Серафимовческом, Новоаннинском, Иловлинском и Калачевском районах) и по ОРВИ еще 69 образовательных учреждений. Помимо этого, на карантин по ковиду ушли классы в 162 школах, по ОРВИ – в 94-х. Болеют и совсем маленькие: закрыты отдельные группы в 162 детских садах.

- Ограничительные мероприятия в учреждениях вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ, - отметили в ведомстве.

Напомним, в регионе ежесуточный прирост заболеваемости коронавирусом бьет рекорды. Только на этой неделе ковид диагностировали более чему трех тысяч человек.