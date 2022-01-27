Житель Волгограда пойдет под суд за жестокое убийство двух человек

Мужчина нанес знакомым 50 ударов ножом. Фото: Семен ШПАК

В Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве двух человек, которое произошло в апреле 2021 года в Советском районе. 58-летнего мужчину обвиняют убийстве его знакомых - мужчины и женщины. Дело передано в прокуратуру, сообщили в СУ СКР по региону.

- 58-летний мужчина под давлением улик он признался в совершении преступления. Уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения, - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, 19 апреля 2021 трое знакомых выпивали в одной из квартир на улице Алексеевской, 21. Разгоряченные алкоголем приятели поругались. Тогда 58-летний мужчина сначала начал избивать знакомого, а потом взялся на нож. Он нанес 39 ударов женщине и 11 ударов мужчине. Оба скончались. Позже дома у задержанного обнаружили окровавленную одежду.