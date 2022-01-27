После «волшебного пинка» от мэрии управляющие компании расчистили сугробы в 150 дворах

Снега в Волгограде навалило много, но время его почистить было. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В январе на Волгоград выпало уже в три раза больше нормы осадков, но времени после обильных снегопадов прошло достаточно, чтобы почистить не только большие магистрали и второстепенные проезды, но и дворы. Однако жители большого количества многоэтажек до сих пор тонут в сугробах, выходя из дома. Им приходится начинать утро с выталкивания автомобилей из снега. Застревают во дворах даже скорые. Мэрия отправила своих специалистов проверить, как управляющие компании и ТСЖ почистили дворы. Проверили более 4,2 тысячи придомовых территорий.

Как и ожидалось, не везде коммунальщики кинулись выполнять свои обязанности оперативно. Где-то снег вообще не чистили. Сотни дворов оказались в ненормативном состоянии. Таким УК административные комиссии выдали указания устранить нарушения в течение суток.

Только после «волшебного пинка» дворники взялись за лопаты, во дворы загнали снегоуборочную технику. И 150 дворов все же расчистили от сугробов. Среди них территория возле домов 1, 2 на ул. Федорова и возле дома №11 на улице Козака в Кировском районе. В Советском районе ООО «Рубин» почистил тротуары и дорожки на ул. Родниковая,2, а ООО «ГУ ЮРВ» расчистила двор по ул. Аренского, 2/1. В Тракторозаводском районе привели в порядок 39 многоквартирных домов.

- В соответствии с договором на обслуживание общедомового имущества управляющие компании обязаны выполнять мероприятия по недопущению образования наледи и сосулек на крышах жилых домов и козырьках подъездов. Прежде чем приступить к работам, специалисты должны оградить территорию вокруг дома и предупредить жильцов о необходимости соблюдать осторожность, - также напомнили в мэрии.