В Волгограде открылся горнолыжный склон Куршавельчик

Волгоградцы могут покататься неподалеку от дома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В конце января 2022 в Волгограде открылся горнолыжный склон в поселке Микоян (Царицын), который ласково окрестили Куршавельчик. С популярными курортами его не сравнить, но склон вполне подойдет начинающим лыжникам и сноубордистам. Так что волгоградцам не обязательно ехать далеко, чтобы покататься.

Как рассказали «КП» организаторы, 250-метровый склон оснащен бугельными подъемниками. Есть освещение. Так что можно кататься по вечерам. Доступен и маленький склон – «лягушатник» - для обучения с инструктором. Занятия и прокат снаряжения по предварительной записи.

Дорога к склону почищена, но первые посетители местами уже набили колею. Места для переодевания, перекуса пока нет. Имеется туалет. Координаты склона Куршавельчик в Волгограде: 48.727368, 44.384310.

Работает склон в будни с 11.00 до 21.00, с 10.00 в выходные. Пользование подъемником стоит 600-700 рублей за два часа, 1000 за день в будни без ограничений по времени, 1100 рублей в выходные. Вечернее катание с 19 часов: 400 рублей. Покататься со своим снаряжением без использования подъемника обойдется в 100 рублей. Взять в прокат комплект спортинвентаря стоит 1200 рублей в день для взрослых, 700 для детей, в час – 500/300 рублей. Прокат тюбинга – 200 рублей в час. Стоимость обучения с инструктором – от 1200 руб. в час. Цены могут измениться.

Узнать подробности и о работе Куршавельчика можно по телефону 8-927-50-777-96 (звонить после 19 часов) и в группе ВК.

Также работают склоны в Урюпинске и под Камышином.