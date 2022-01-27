Жителей Волжского предупредили о снегопаде 27 января

Волжан предупредили о снегопаде в четверг Фото: Эдуард Пальгунов

Волжский и близлежащие районы Волгоградской области 27 января может накрыть обильный снегопад. Об этом волжан предупредила мэрия города-спутника. Жителей попросили быть осторожными при передвижении около зданий, рекламных щитов и деревьев. Водителям порекомендовали соблюдать правила на дороге и скоростной режим.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. По возможности автомобилистам лучше отказаться от поездок на своих машинах и не парковать их вдоль обочин, чтобы не мешать уборке снега.

Осадки 27 января ожидаются и в Волгограде, также прогнозировались туман и изморозь.