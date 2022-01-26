Волгоградцев зовут на гаражную распродажу книг

Фото предоставлено организаторами гаражной распродажи.

В ближайшую субботу и воскресенье 29 и 30 января в Волгограде пройдет книжная ярмарка. Горожан приглашают полистать представленные издания, пообщаться с книголюбами и издателями, приобрести книги о психологии и личностном росте, путешествиях и отношениях. На распродаже будет представлена литература по маркетингу и искусству, изучению языков и развитию мышления, и даже детские книги, игры и комиксы. Такие гаражные распродажи регулярно проходят в разных городах страны, но у нас ее организовали впервые. Как рассказали организаторы – издательство МИФ – на ярмарке можно найти даже редкие экземпляры по цене от 200 рублей.

Пройдет гаражная распродажа в «Лофте» на улице 10-й дивизии НКВД. Пускать будут только посетителей с QR-кодами и документом, удостоверяющим личность. Время работы ярмарки – с 11 до 20 часов.