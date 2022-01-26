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Здоровье26 января 2022 15:22

В Волгограде коронавирус убил 32-летнего мужчину и 33-летнюю женщину

За сутки от последствий COVID-19 скончались 17 человек
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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В реанимациях пока много тяжелых пациентов, заразившихся дельта-штаммом.

В реанимациях пока много тяжелых пациентов, заразившихся дельта-штаммом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть данные о том, что подхватившие омикрон-штамм коронавируса люди болеют легче. И возможно, в скором времени смертность от COVID-19 начнет снижаться. Но пока еще в реанимациях много тех, кого зацепил штамм «дельта». Им болеют тяжело, умирают десятками. За последние сутки в Волгоградской области подтвердили еще 17 летальных исходов от коронавируса. Не смогли победить вирус 10 женщин и 7 мужчин. Есть среди них и совсем молодые люди, которые едва за 30.

Как сообщает оперативный штаб Волгоградской области, в списке умерших на 26 января – 32-летний мужчина и 33-летняя женщина. При этом молодой человек пролежал в инфекционном стационаре месяц и отказался от дальнейшего лечения, но спустя неделю пребывания дома снова попал в больницу в тяжелом состоянии. Даже в реанимации его не смогли спасти от осложнений, вызванных коронавирусом. Как прокомментировали "КП-Волгоград" в облздраве, молодой мужчина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Он не был вакцинирован от коронавируса.

Остальным погибшим было от 57 до 87 лет. Большинство из них – 8 человек – жители Волгограда. Также ковид унес жизни двух городищенцев, двух жителей Октябрьского района, и по одному пациенту из Михайловки, Алексеевского, Калачевского, Серафимовичского, Фроловского районов.

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