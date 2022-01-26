Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 15:17

В Волгограде музыкальный театр из-за коронавируса отменил спектакли

Волгоградцы могут сдать билеты
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Волгоградский музыкальный театр

Фото: Волгоградский музыкальный театр

В Волгоградской области санитарно-эпидемиологическая обстановка ухудшается. Ковидом заболевает очень большое число людей. Новая волна пандемия заставляет учреждения культуры менять свои планы. В Волгоградском музыкальном театре отменили 3 спектакля. 28 января должен был состояться мюзикл «12 стульев», 29-го – оперетта «Комедианты», 30-го числа – мюзикл «Золотой теленок». Эти спектакле в указанные числа давать не будут.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском музыкальном театре, волгоградцы, купившие на отмененные постановки билеты, могут вернуть деньги. Сделать это можно по средствам сервисов, где и происходила покупка билетов – на сайте или в кассе. Телефоны для справок: 38-30-68, 38-32-39.

Напомним, ранее из-за заболевания коронавирусом актерами были отменены спектакли в Волгоградском молодежном театре. В ТЮЗе были внесены изменения в репертуаре.

0