В Волгограде музыкальный театр из-за коронавируса отменил спектакли

Фото: Волгоградский музыкальный театр

В Волгоградской области санитарно-эпидемиологическая обстановка ухудшается. Ковидом заболевает очень большое число людей. Новая волна пандемия заставляет учреждения культуры менять свои планы. В Волгоградском музыкальном театре отменили 3 спектакля. 28 января должен был состояться мюзикл «12 стульев», 29-го – оперетта «Комедианты», 30-го числа – мюзикл «Золотой теленок». Эти спектакле в указанные числа давать не будут.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском музыкальном театре, волгоградцы, купившие на отмененные постановки билеты, могут вернуть деньги. Сделать это можно по средствам сервисов, где и происходила покупка билетов – на сайте или в кассе. Телефоны для справок: 38-30-68, 38-32-39.

Напомним, ранее из-за заболевания коронавирусом актерами были отменены спектакли в Волгоградском молодежном театре. В ТЮЗе были внесены изменения в репертуаре.