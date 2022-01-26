Жители южной и центральной частей Волгограда 27 января останутся без электричества

Без света в четверг останутся жители трех районов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители южной и центральной частей Волгограда столкнутся с неудобствами 27 января. В Кировском, Красноармейском и Советском районах отключат электричество, рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград». Из-за планового ремонта и профилактики без света останутся жители более 20 улиц.

В Кировском районе с 13.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: ул. Зоологическая, 6-14; пер. Короленко, 15-41, 38-40; пер. Короленко-I, 1-5а, 8; пер. Короленко-II, 3-7; ул. Короленко, 1а-27а; ул. Красноуфимская, 1-21, 4-32; ул. Омская, 8, 9. С 9.00 до 14.00 свет отключат жителям, проживающим по адресам: ул. Краснолиманская, 1-11, 4-22, 15а-23; ул. Пилотская, 1-11, 2а-14; ул. Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38; пер. Пилотский, 2, 7, 8, 12; ул. Нижнетагильская, 2, 4, 4а, 10-24; пер. Лиговский, 8-36, 11-43; ул. Пожарского, 1-11, 2-12; пер. Краснолиманский, 1а-13, 4-10.

В Советском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Симеизская, 102, 104-108, 114а, 114, 115, 116а, 118, 119, 121; ул. Сторожевая, 103, 105, 106, 106б, 106д, 108; ул. Плотницкая, 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 104а, 105, 108, 108а, 109, 110; ул. Лесозащитная, 103, 103а, 105, 109, 110, 117; ул. Горьковская, 100-102, 104а, 111, 112, 113а, 113б, 113в, 114а, 114-116, 118.

В Красноармейском районе с 10.00 до 17.00 электричества не будет в домах, которые находятся на улицах Хабаровской, Семиполатинской, Дальневосточной, Леваневского, Подгорной, Шоссейной, Изобильной, Янтарной, Магистральной, Кольцова, в переулке Подгорном.