Избивавшего 4-летнего пасынка волжанина отправили на скамью подсудимых

Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волжского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 4-летнего малыша. Издевался над ребенком 36-летний рецидивист, который жил с мамой мальчика и «воспитывал» чужого сына с помощью кулаками. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, на мужчину завели уголовное дело по серьезной статье.

- Обвиняемый в период в июне-июле 2021 года неоднократно избивал 4-летнего сына своей сожительницы по месту проживания и в общественных местах. Вину в содеянном мужчина полностью признал, - отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело расследовали сотрудники волжского следкома. Учитывая прошлое волжанина, ему грозит до 7 лет тюрьмы.