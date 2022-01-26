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Здоровье26 января 2022 13:56

Родившийся в Эстонии врач возглавил районную больницу в Волгоградской области

Кадровая перестановка произошла в Городищенской ЦРБ
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Городищенской Центральной районной больнице произошла смена главного врача. Медучреждение возглавил Егор Полукеев, который ранее исполнял обязанности главврача и отвечал за медицинское обслуживание населения. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, кадровая перестановка произошла по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.

Медицинский стаж Егора Полукеева составляет 17 лет. Он родился в Таллине. В 2005 году окончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по специальности «Хирургия».

- Перед новым руководителем членами комиссии поставлены задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи, - отметили в региональном комитете здравоохранения.

Отметим, ранее главным врачом Городищенской ЦРБ работал Олег Вахрушев.