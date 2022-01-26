Терминал аэропорта Волгограда переделают в склад с хранилищем для груза 200

После строительства нового здания аэропорта терминал "А" перестали использовать для обслуживания пассажиров Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде терминал «А» аэропорта переделают в коммерческий склад. Электронный аукцион на проведение этих работ объявила новосибирская компания «Аэрофинанс». Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, на переустройство помещений терминала в склад потратят 15 миллионов 780 тысяч рублей. Площадь производства работ примерно составит 1443,6 квадратных метра. Ранее 2-этажный терминал «А» Международного аэропорта Волгоград имел вместимость в 700 человек.

Победивший на аукционе подрядчик должен будет переустроить помещения согласно схемам технического задания, провести, в том числе, фасадные и внутренние работы. Внешнее остекление будет заменено на стены из газобетона, внутренние стены, проемы и перегородки демонтируют. Склад оборудуют системой видеонаблюдения и холодильными камерами. В нем будут находиться стерильная зона, туалеты, душевые, архив, зона досмотра, помещения для приема и выдачи грузов, хранилища для дюти-фри и груза 200 - погибших или умерших, которых перевозят авиатранспортом.

Свои заявки для участия в аукционе компании должны направить до 16 февраля. Срок выполнения работ после подписания контракта с подрядчиком – 60 дней. Отметим, терминал «А» после реконструкции волгоградского аэропорта к чемпионату мира по футболу перестал использоваться для обслуживания пассажиров.