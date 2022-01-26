Снег, туман, -18 градусов мороза: погода в Волгоградской области 27 января

Снежная зима продолжает радовать волгоградцев. Фото: Юлия Данильченко

В четверг, 27 января, в Волгоградской области будет до -18 градусов мороза. К счастью, не днем, а ночью. Как сообщает «КП-Волгоград» региональный Гидрометцентр, почти двадцатиградусный холод будет при прояснении и в некоторых районах. Средняя же температура после наступления темноты опустится до -7...-12º. Днем будет -9...-4º, местами до -1º. Снегопады в четверг продолжатся: осадки будут умеренными. Также возможны туман и изморозь. Ветер до 9 метров в секунду. День обещают пасмурный.

В областном центре 27 января с утра выпадут осадки в виде снега, днем ожидается прояснение. Температура воздуха ночью -7...-9º, днем -4...-6º.

В период снегопадов очень важно расчищать дороги, чтобы минимизировать количество аварий и пробки. Автомобилистов просят не оставлять машины у обочин.