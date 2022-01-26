В Волгоградской области эпидемия ОРВИ среди взрослых

Пороговый уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослых превышен на 84% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области бушует не только новая волна коронавируса, растет заболеваемость и ОРВИ. С 17 по 23 января в поликлиники с симптомами острого респираторного заболевания обратились на 39% пациентов больше, чем неделей ранее. Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, доля случаев гриппа составляет 0,1%. Среди взрослого населения региона высокий уровень заболеваемости ОРВИ, пороговый уровень превышен на 84%.

- По результатам мониторингового лабораторного слежения за респираторными вирусами наблюдается совместная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, аденовиурса, риновируса, COVID-19) и вируса гриппа типа А/H3N2, - отметили в ведомстве.

Из-за вспышек ОРВИ в Волгоградской области на прошлой неделе карантин ввели в четырех школах. В 83 классах и группах 43 образовательных учреждений приостановлены очные занятия. Специалисты Роспотребнадзора просят волгоградцев не отправлять своих детей в школы, детские сады, колледжи с признаками респираторных заболеваний. Накануне стало известно, что из-за коронавируса и ОРВИ полностью закрылись 37 школ Волгограда.

Напомним, заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова 25 января заявила, что в регионе выявили 169 случаев гриппа. С ОРВИ на прошлой неделе к медикам обратились около 19 тысячи волгоградцев.