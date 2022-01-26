Двух волгоградок наградили за спасение пенсионерок от мошенников

Женщин номинируют на участие в конкурсе «Народный дозор» Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградок Валентину Королеву и Марину Федорушкину номинируют на участие в конкурсе «Народный дозор» за спасение двух пенсионерок от мошенников. Женщины проявили внимательность и бдительность, когда аферисты пытались обмануть наивных женщин. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, 26 января начальник полиции Волгограда Дмитрий Возжаев наградил их и отблагодарил за помощь.

Одно из преступлений едва не произошло 13 января. 56-летняя женщина после звонка мошенника о якобы оформленном на нее кредите пошла в банк, взяла ссуду на 157 тысяч и уже переводила через терминал. Но рядом оказалась Валентина Королева, которая отговорила совершать задуманное аферистом. В чуть ранее, 1 января, сотрудница Сбербанка Марина Федорушкина помогла 83-летней пенсионерке сохранить сбережения, которые пытался отобрать злоумышленник. Он встретил волгоградку на лице и обманул, будто ее дочь попала в беду, и отправил за деньгами. Волнение пожилой клиентки увидела Марина и вступила в диалог. После этих случаев потерпевшие обратились в полицию.