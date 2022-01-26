В Волгограде предпринимательница почти на год оставила без зарплаты повара

После вмешательства следователей повару вернули часть долга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде следователи отдела по Центральному району областного СКР возбудили уголовное дело на 57-летнюю женщину. Ее подозревают в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Предпринимательница почти на год оставила свою сотрудницу без дохода. Женщина занимается бизнесом в сфере ресторанов и доставке продуктов. Нанятой волгоградке на должность повара она не платила зарплату с апреля 2020 года по февраль 2021-го, общая сумма долга составила 150 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи установили, что у предпринимательницы не было финансовых проблем, об этом свидетельствуют движения средств по счетам. После вмешательства сотрудников Следственного комитета работнику частично выплатили зарплату. Сейчас подозреваемая должна полностью погасить задолженность. Было возбуждено уголовное дело на основании материалов, которые представила прокуратура Центрального района. В настоящее время собирается доказательная база.