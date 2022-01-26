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Общество26 января 2022 7:10

Из-за COVID-19 волгоградский УФСИН принимает онлайн и по телефону

Краткосрочные свидания с арестантами не отменили
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Действовать ограничения будут до особого распоряжения.

Действовать ограничения будут до особого распоряжения.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вслед за судебными приставами ограничения по приему граждан ввели в УФСИН по Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщает с ссылкой на профильное ведомство. С 25 января волгоградцы не смогут очно обсудить личные вопросы. Действовать ограничения будут до особого распоряжения.

- Просим обращаться по всем вопросам письменно посредством почтовой связи или через интернет-приемную ФСИН России. Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно, - обратились к волгоградцам в Управлении.

Отметим, что свидания с арестантами не отметили, но проводить их будут по строгим правилам. Встречи будут короткими и только с теми подозреваемыми, кто не сидит на карантине. Свидания будут проходит в специально оборудованных помещениях, через стекло и с использованием СИЗ.

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