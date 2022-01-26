В Волгограде автобус №25 протаранил легковушку: 2 человека в больнице

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 25 января, в Волгограде произошла авария с участием автобуса №25. В 9.35 на улице Череповецкой в Ворошиловском районе 52-летний водитель за рулем «Лиаз-2292» проехал на красный свет светофора. На перекрестке с улицей Елабужской автобус протаранил «ВАЗ-21120», которым управлял 35-летний мужчина, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ДТП травмы получили 2 человека. Скорая помощь увезла в больницу двух пассажирок 43 и 44 лет, которые ехали в легковушке. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.