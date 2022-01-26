Из-за новой волны коронавируса в Волгограде судебные приставы ограничили прием

УФССП вновь ограничило прием граждан. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Волгоградскую область обрушилась новая волна коронавируса, вызванная штаммом омикрон. Заболевших так много, что приходится принимать серьезные меры. Во избежание распространения ковида с 25 января УФССП по региону ограничивает прием граждан. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе профильного ведомства. Это касается как личного приема по записи, так и очной консультации по волнующим вопросам.

- По всем вопросам обращаться по телефонам, указанным на сайте Управления, а также письменно, посредством Единого портала государственных услуг или Интернет-приемной, - отметили в УФССП.

Контактные данные:

Центр информирования граждан - (8442) 95-99-95

Сообщение о коррупции - (8442) 97-33-47

Интернет-приемная (ссылка)