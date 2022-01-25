В Волгограде скончался художник Александр Куликов

Александр Куликов был директором музейно-выставочного центра Красноармейского района. Фото: с сайта МВЦ.

Скорбную новость сообщили во вторник, 25 января сотрудники Детской школы искусств: в Волгограде на 71-м году жизни скончался художник Александр Куликов. В Волгограде он известен не только своими пейзажами, но и работой в должности директора музейно-выставочного центра Красноармейского района, и как преподаватель Детской школы искусств № 2. Александр Георгиевич был членом правления областного отделения Союза художников. Друзья и коллеги отзываются о нем как об активном и созидательном человеке.

Причиной смерти художника стала продолжительная болезнь. Прощание с ним организовали в ритуальном зале на улице Землячки, 74 (Больничный комплекс). Оно состоится 26 января 2022 года в 11.40.